СНБО введет санкции против РФ из-за украинских моряков

СНБО введет санкции против РФ из-за украинских моряков

Министерство ветеранов подготовило проект санкций против лиц, устроивших судилище над украинскими моряками, взятых в плен 25 ноября 2018 г.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным источника, Украина собрала достаточно данных о российских силовиках, судьях и прокурорах, совершавших незаконные действия в отношении экипажа украинских суден.

По результатам проведенной работы, в частности совместно с "Крымской правозащитной группой", Минветеранов подготовило Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек. На данный момент документ направлен на согласование в профильные органы власти, после чего он будет рассмотрен Кабмином и передан для утверждения СНБО.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину.

В этом же месяце российские следственные органы продлили уголовное дело против украинских военнослужащих.