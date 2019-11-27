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Россия продлила дело украинских моряков. Что известно?

15:40
Россия продлила дело украинских моряков. Что известно? - фото 1
Россия продлила дело украинских моряков. Что известно?

В России продлили на два месяца дело экипажа украинских суден "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

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Об этом в Facebook написал адвокат экс-узников Кремля Николай Полозов .

"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года", - заявил юрист и подчеркнул, что в «отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись.

Россия продлила дело украинских моряков. Что известно? - фото 191931

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину.

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