СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына, в КНДР опровергают

Ким Чен Ын гибридно умер

Судя по всему, в Северной Корее уже в ближайшее время может произойти смена высшего руководителя. По некоторым данным, Ким Чен Ын уже отправился в ад для диктаторов и коммунистов. Впрочем, проверенной информации об этом нет.

Возможно, главарь Трудовой партии КНДР, находится в критическом состоянии после перенесенной на сердце операции, но при этом в Пхеньяне все отрицают и говорят о том, что Ким Чен Ын "ведет активную политическую жизнь".

Так, один из северокорейских дипломатов объявил о том, что Ын поздравлял трудовой народ с праздником, а также получил телеграмму от российского террориста Геннадия Зюганова. По местному телевидению уже несколько дней транслируют архивные видосики с диктатором. Но на публике он не появлялся с 11 апреля, а все рассказы о его якобы хорошем здравии по сути ничего не означают.

Поводом для слухов о том, что с главарем КНДР что-то не так послужило то, что он впервые за очень долгое время пропустил церемонию с участием руководства страны по поводу годовщины со дня рождения основателя бананово-коммунистической республики с ядерным вооружением Ким Ир Сена.

Тогда же американские СМИ со ссылкой на анонимные источники стали писать о смерти диктатора. Чуть позже Дональд Трамп заявил, мол, слухи об ухудшении состояния Ына ошибочны. Впрочем, однозначно что-либо утверждать нельзя.

Вполне может быть, что власти Северной Кореи просто скрывают информацию о смерти одного из главных террористов мира, а пока - решают вопрос о том, кто станет его преемником. Готовят на эту должность 31-летнюю сестру диктатора Ким Ё Чжон.

Отучившаяся в Швейцарии пособница коммунистического режима с 2000-го года занимает влиятельные посты в КНДР. Сейчас она фактически возглавляет департамент пропаганды и агитации и следит за тем, чтобы простые смертные верили в свое абсолютное счастье.