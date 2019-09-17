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Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ

19:00
Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ - фото 1
Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ

Экипаж севернокорейского судна напал на русских моряков. Не обошлось без пострадавших.

Северная Корея арестовала российский корабль вместе с моряками

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России

По данным источника, экипаж корейской шхуны численностью в 45 человек напали на российских пограничников. И на то была причина: граждане КНДР промышляли браконьерством и им попытались воспрепятствовать. Результат плачевен. Для русских моряков.

"Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.

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