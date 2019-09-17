Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ

Судно КНДР напало на русских, есть раненые – РосСМИ

Экипаж севернокорейского судна напал на русских моряков. Не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России

По данным источника, экипаж корейской шхуны численностью в 45 человек напали на российских пограничников. И на то была причина: граждане КНДР промышляли браконьерством и им попытались воспрепятствовать. Результат плачевен. Для русских моряков.

"Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.

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