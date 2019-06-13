Смерть Ивасюка: эксперты ошеломили правдой. Как погиб поэт?

Смерть Ивасюка: эксперты ошеломили правдой

18 мая 1979 г из жизни ушел певец Владимир Ивасюк. Однако в его самоубийство поверили не все. И вот, спустя 40 лет эксперты раскрыли шокирующую правду - музыканта подло убили.

Об этом заявил Институт судебных экспертиз.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка", - рассказал глава института Александр Рувин.

И добавил, что эксперимент прошел в том же лесу, где много лет назад и погиб Ивасюк. Результат ошеломляет.

"Следственным экспериментом было установлено, что он (Ивасюк - прим. ред.) не мог сам этого сделать и даже натренированное лицо, которое мы привлекали, человек, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать - завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", - отметил Рувин.

Для справки

Владимир Ивасюк (1949-1979) родился в Черновицкой области в семье учителя. С детских лет проявил музыкальные способности. В 1970 г. написал легендарную "Червону руту". Погиб в 1979 в Брюховецком лесу во Львове. В 2009 посмертно стал Героем Украины.