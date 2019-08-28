"Слугу народа" вышвырнули из комитета – ВИДЕО

"Слугу народа" вышвырнули из комитета – ВИДЕО

"Слугу народа" Александра Куницкого исключили из комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Об этом она cообщил в Facebook.

"Чудесным образом, без всяких со мной согласований, меня перевели в транспортный комитет. Я надеялся, что благодаря вашему доверию ко мне, буду влиять на процессы реформирования полиции", - заявил Куницкий и потребовал у коллег обсуждения этой проблемы.

Отметим, что подобному ЧП не стоить удивляться; в среде новоизбранных депутатов "СН" уже давно возникли своего рода "минифракции". И это вполне закономерно. Во-первых, не стоит забывать о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния.

А что касается самого Куницкого, то он и сам не безгрешен. Ранее его уличили в наличии гражданства Израиля.

Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?