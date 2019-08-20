"В ср*ку!": Найем жестко унизил "слугу народа"

"Пішов в ср*ку": Найем жестко унизил "слугу народа"

Намедни нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский обозвал журналистку "НВ" тупой овцой. Команда Зе оправдалась и все списала на эмоции. Однако далеко не все в журналистской братии согласились простить такое оскорбление. В их числе и Мустафа Найем.

Свое мнение журналист написал в Facebook.

"Думаю, в лице этого журналиста он оскорбил всех представителей СМИ. И будет справедливо, если я от имени всех медиа выступлю с соответствующим посланием. На три буквы послать человека не могу, это просто неприлично. И потом я думаю, что вы, ребята, все там не поместитесь. Но вот мы нашли для вас очень теплое, уютное, надежное место, поэтому йдіть у с**ку", - отметил Найем.

Макс Бужанский

И в шутку добавил, что вдохновлялся афоризмами Владимира Зеленского.

"Как бывший журналист не мог остаться в стороне от этой истории. Своих приличных слов найти не смог, нашел вот цитату из сборника афоризмов Владимира Зеленского. Там еще видео было, но, думаю, ссылки герои истории найдут сами", - резюмировал журналист.

Отметим, что напряженные отношения с прессой у Зеленского возникли еще до президентских выборов. Желая сберечь электорат, он как можно реже показывался перед СМИ.

Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть еще в несколько неприятных историй.

Напомним, Зеленскому не нужны журналисты, сказал Богдан.