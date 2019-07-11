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ЦИК выперла кандидата от Слуги народа. Он служил Израилю

22:29
ЦИК выперла кандидата от Слуги народа. Он служил Израилю - фото 1
ЦИК выперла кандидата от Слуги народа. Он служил Израилю

В четверг, 11 июля, ЦИК исключила из списка кандидатов в нардепы Александра Куницкого ("Слуга народа"). Ранее его уличили в двойном гражданстве.

В Слуге народа нашли "уголовницу"

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, комиссия мотивировала свое решение тем фактом, что кандидат не проживал последние 5 лет на территории Украины.

Отметим, что первоначально весь сыр-бор возник из-за появления в сети скринов израильского паспорта Куницкого. Позже подоспели и его фото службы в ЦАХАЛе (Армии Израиля - прим. ред).

Однако одним лишь Куницким скандалы в Слуге народа не ограничиваются.

Так, в кандидаты от Команды Зе каким-то боком попала 25-летняя тусовщица Ирина Панченко. Позже ее все таки исключили из заветных списков.

Схожие проблемы возникали и у "Евросоли" Порошенко. Так, на всю страну прославилась кандидат от БПП "маромойка" Наталья Баласинович. Позже ее изгнали из партии.

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Выборы в Раду 2019 Партия Слуга народа ЦИК Новости Украина
Украинская правда
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