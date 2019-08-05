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В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

12:30
В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит? - фото 1
В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

Намедни будущий глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за внедрение в Раде нейросистемы "Большой брат". Та будто бы должна помочь отследить "аномалии" при голосовании в ВРУ. Однако с такой идеей согласны не все.

"Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца

В частности, против "брата" выступил мажоритарщик Макс Бужанский.

"Я вот что думаю. Если вдруг окажется, что система Большой Брат не сработала, или искусственный интеллект поломался, нужно идти дальше. И предлагать запирать депутатов в будки. Собачьи будки, о которых с такой теплотой вспоминал Петр Алексеевич", - написал политик в Facebook.

В 'Слуге народа' назрел раскол. Что происходит? - фото 185403

Cвои опасения выразил и другой "слуга" - Александр Дубинский.

"В романе Оруэлла "1984" Большой брат - символ тотального контроля над людьми и нацией. Это тоталитаризм, прообразом которого был в том числе Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", - сказал журналист.

Сам же Давид Арахамия предпочел отшутиться по поводу критики в свой адрес.

"Судя по реакции общества на простейший кейс использования нейросетей, понял, что лучше не выпрыгивать из штанов и обсуждать традиционные ценности: тарифы, коррупцию и "как хорошо было при Кучме", - написал он Facebook.

В 'Слуге народа' назрел раскол. Что происходит? - фото 185438

Отметим, что в среде новоизбранных депутатов "СН" уже возникли своего рода "минифракции". И это вполне закономерно. Во-первых, не стоит забывать о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния.

Интересно, что первые разногласия между "слугами" наметились еще месяц назад. Так, в СМИ просочилась информация о конфликте между ОП Зеленского и СБУ Ивана Баканова. Последний будто бы не согласовывает свою кадровую политику. Больше об этом читайте здесь.

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