"Слугу народа" расколют на части. Уже известно зачем

"Слугу народа" расколют на части. Уже известно зачем

Партию "Слуга народа" разделят на 15 частей с помощью жеребьевки.

Об этом в Facebook сообщила спикер "CН" Евгения Кравчук.

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе", - написала Кравчук.

Отметим, что в среде новоизбранных депутатов "СН" уже возникли своего рода "минифракции". И это вполне закономерно. Во-первых, не стоит забывать о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния.

А на днях в среде "слуг" и вовсе возникли разногласия из-за целесообразности внедрения в ВРУ системы "Большой Брат".

Масла в огонь подлили и слова вероятного главы фракции "СН" Давида Арахамии о пророссийских депутатах.

Также добавим, что первые разногласия между "слугами" наметились еще месяц назад. Так, в СМИ просочилась информация о конфликте между ОП Зеленского и СБУ Ивана Баканова. Последний будто бы не согласовывает свою кадровую политику. Больше об этом читайте здесь.