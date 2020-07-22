"Слуги народа" предложили запретить "пропаганду гомосексуализма"

Нардепы от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Алена Лис зарегистрировали законопроект, предусматривающий административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Об этом сообщает "Чесно".

"Соскучились по борцам с пропагандой гомосексуализма в Верховной Раде? Сегодня в парламенте зарегистрировали законопроект нардепов из "Слуги народа" об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму (№3917 от 22.07.2020), - говорится в сообщении организации.

На законодатальное предложение "слуг народа" уже отреагировали представители украинского ЛГБТ-сообщества.

"Депутаты "Слуги народа" от Черновицкой области ясно продемонстрировали свою поддержку российской политики и с готовностью встали под знамена движения за "традиционные ценности", возглавляемого Россией, как и рассчитывал российский сенатор (Алексей Пушков – прим. ред.). Излишне говорить, что гипотетическое принятие подобного закона в Украине сразу поставит крест на евроинтеграции и сделает наше государство изгоем в современном свободном мире. К счастью, шансы его принятия абсолютно нулевые, но руководство "Слуги народа" стоило бы обратить внимание на законодательные инициативы их нардепов, которые грубо противоречат декларируемым принципам этой партии и политическому курсу нашего государства", - заявила пресс-служба Правозащитного ЛГБТ Центра "Наш мир".

Отметим, что ….

Украина является одной из немногих постсоветских стран, где регулярно проводятся ЛГБТ-мероприятия. В 2019 г. марши равенства состоялись в нескольких крупнейших городах страны: в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса украинское ЛГБТ - сообщество было вынуждено отказаться от массовых собраний.