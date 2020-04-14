Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса

Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса

Украинское ЛГБТ-сообщество подало в суд на экс-главу УПЦ КП Филарета из-за обвинения геев в начале пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Insight LGBTQ NGO в Facebook.

"Сегодня наши адвокаты отправили иск в адрес Шевченковского районного суда города Киева. Требования у нас очень простые - признать распространенную информацию (о связи геев с пандемией коронавируса – прим. ред.) недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся - потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества - это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства", - заявили представители секс-меньшин и пообещали держать всех в курсе событий.

"Надеемся, что карантин не помешает суду вовремя получить его и принять решение о возможности открытия производства. Будем держать в курсе и, как только получим информацию от суда, сразу сообщим", - добавили в ЛГБТ-сообществе.

Напомним, Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление.