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Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса

15:36
Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса - фото 1
Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса

Украинское ЛГБТ-сообщество подало в суд на экс-главу УПЦ КП Филарета из-за обвинения геев в начале пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Insight LGBTQ NGO в Facebook.

Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса - фото 198660

"Сегодня наши адвокаты отправили иск в адрес Шевченковского районного суда города Киева. Требования у нас очень простые - признать распространенную информацию (о связи геев с пандемией коронавируса – прим. ред.) недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся - потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества - это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства", - заявили представители секс-меньшин и пообещали держать всех в курсе событий.

Украинские геи подали в суд на Филарета: Из-за коронавируса - фото 198661

"Надеемся, что карантин не помешает суду вовремя получить его и принять решение о возможности открытия производства. Будем держать в курсе и, как только получим информацию от суда, сразу сообщим", - добавили в ЛГБТ-сообществе.

Напомним, Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление.

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Патриарх Филарет ЛГБТ Пандемия коронавируса Новости Украина
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