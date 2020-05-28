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В Киеве отменили гей-парад, но ЛГБТ нашли выход

22:15
В Киеве отменили гей-парад, но ЛГБТ нашли выход - фото 1
В Киеве отменили гей-парад, но ЛГБТ нашли выход

Украинское ЛГБТ-сообщество отказалось от проведения киевского гей-парада. Но не совсем.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевпрайд".

В связи с пандемией коронавируса впервые в украинской истории Марш Равенства состоится в онлайн-режиме.

"В течение всего месяца, начиная с 6 июня по субботам и воскресеньям в соцсетях КиевПрайд и на других диджитал-платформах будет происходить серия онлайн-ивентов о ЛГБТ + и прайд-движении в Украине и мире. Гостями эфиров станут прайд-активистки и активисты, квир-деятели и деятельницы, представители и представительницы ЛГБТ + сообществ и союзники/союзницы, которые разделяют ценности свободы и равенства для каждого и каждой", - говорится в сообщении организации.

Отметим, что ….

Украина является одной из немногих постсоветских стран, где регулярно проводятся ЛГБТ-мероприятия. В 2019 г. марши равенства состоялись в нескольких крупнейших городах страны: в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.

Согласно прошлогодней статистике, Украина занимает 35-е место в мире из 49 по терпимости к геям. Однако несмотря на такую оценку, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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ЛГБТ Киев Пандемия коронавируса Новости Украина
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