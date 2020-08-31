"Слуга народа" выставила ноунеймов на местные выборы
В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были объявлены кандидаты в мэры от политсилы во всех крупных городах страны.
Главной особенностью списка стало подавляющее число никому неизвестных на общегосударственном уровне персонажей.
Полностью список кандидатов в мэры от "Слуги народа" на местные выборы выглядит так:
- Винница – Сергей Борзов
- Днепр – Сергей Рыженко
- Житомир – Виктор Евдокимов
- Запорожье – Виталий Тышечко
- Ивано-Франковск – Александр Богачов
- Киев - Ирина Верещук
- Кривой рог – Дмитрий Шевчик
- Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алотиди
- Львов – Тарас Кльопа
- Николаев – Татьяна Домбровская
- Одесса – Олег Филимонов
- Полтава – Сергей Иващенко
- Ровно – Виталий Коваль
- Сумы – Татьяна Рябуха
- Славянск – Ольга Алтунина
- Тернополь – Виктор Гевко
- Ужгород – Виктор Щадей
- Харьков – Алексей Кучер
- Херсон – Юрий Кириллов
- Хмельницкий – Инна Ящук
- Черкассы – Виталий Ищенко
- Черновцы – Виталий Другановский
- Чернигов – Юрий Тарасовец
Беглый взгяд на этот список оставляет впечатление "договорняка". Дело в том, что это персонажи абсолютно не раскрученные, которые в редком случае могут составить конкуренцию нынешним мэрам с их возможностями для пиара и админресурсом.
Зе на выборы?
Также стоит отметить, что на улице уже не 2019 год, когда только упоминание партии Зеленского и самого молодого президента уже было залогом успеха для бывших свадебных фотографов и блогеров средней руки. Сейчас же практика привлечения ноунеймов под брендом "Слуги народа" не факт, что оправдает себя.
Пожалуй, едитнственным исключением является кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов. Знаменитый юморист и чуть менее знаменитый доктор наук составит оппозицию в городе у моря действующему градоначальнику Геннадию Труханову. Сам Филимонов настроен решительно, однако очень похоже на то, что приличного, но неискушенного в политике человека просто используют для того, чтобы лишь создать видимость борьбы. Впрочем, как и во многих других городах.
Отметим, что за мэрский пост в своих городах планировали побороться раскрученные медийно "слуги". Так, нардепы из группы влияния Игоря Коломойского Бужанский и Дубинский очень хотели выдвинуться в Днепре и Киеве соответственно, но были "посланы" заниматься другими делами.
Напомним, избирательная кампания официально стартует 4 сентября (по факту, стартовала давно), а выборы пройдут 25 октября 2020 года.