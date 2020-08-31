"Слуга народа" выставила ноунеймов на местные выборы

Кто все эти люди

В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были объявлены кандидаты в мэры от политсилы во всех крупных городах страны.

Главной особенностью списка стало подавляющее число никому неизвестных на общегосударственном уровне персонажей.

Полностью список кандидатов в мэры от "Слуги народа" на местные выборы выглядит так:

Винница – Сергей Борзов

Днепр – Сергей Рыженко

Житомир – Виктор Евдокимов

Запорожье – Виталий Тышечко

Ивано-Франковск – Александр Богачов

Киев - Ирина Верещук

Кривой рог – Дмитрий Шевчик

Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алотиди

Львов – Тарас Кльопа

Николаев – Татьяна Домбровская

Одесса – Олег Филимонов

Полтава – Сергей Иващенко

Ровно – Виталий Коваль

Сумы – Татьяна Рябуха

Славянск – Ольга Алтунина

Тернополь – Виктор Гевко

Ужгород – Виктор Щадей

Харьков – Алексей Кучер

Херсон – Юрий Кириллов

Хмельницкий – Инна Ящук

Черкассы – Виталий Ищенко

Черновцы – Виталий Другановский

Чернигов – Юрий Тарасовец

Беглый взгяд на этот список оставляет впечатление "договорняка". Дело в том, что это персонажи абсолютно не раскрученные, которые в редком случае могут составить конкуренцию нынешним мэрам с их возможностями для пиара и админресурсом.

Зе на выборы?

Также стоит отметить, что на улице уже не 2019 год, когда только упоминание партии Зеленского и самого молодого президента уже было залогом успеха для бывших свадебных фотографов и блогеров средней руки. Сейчас же практика привлечения ноунеймов под брендом "Слуги народа" не факт, что оправдает себя.

Пожалуй, едитнственным исключением является кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов. Знаменитый юморист и чуть менее знаменитый доктор наук составит оппозицию в городе у моря действующему градоначальнику Геннадию Труханову. Сам Филимонов настроен решительно, однако очень похоже на то, что приличного, но неискушенного в политике человека просто используют для того, чтобы лишь создать видимость борьбы. Впрочем, как и во многих других городах.

Отметим, что за мэрский пост в своих городах планировали побороться раскрученные медийно "слуги". Так, нардепы из группы влияния Игоря Коломойского Бужанский и Дубинский очень хотели выдвинуться в Днепре и Киеве соответственно, но были "посланы" заниматься другими делами.

Напомним, избирательная кампания официально стартует 4 сентября (по факту, стартовала давно), а выборы пройдут 25 октября 2020 года.