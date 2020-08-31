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"Слуга народа" выставила ноунеймов на местные выборы

18:02
Кто все эти люди - фото 1
Кто все эти люди

В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были объявлены кандидаты в мэры от политсилы во всех крупных городах страны.

Главной особенностью списка стало подавляющее число никому неизвестных на общегосударственном уровне персонажей.

Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов

Полностью список кандидатов в мэры от "Слуги народа" на местные выборы выглядит так:

  • Винница – Сергей Борзов
  • Днепр – Сергей Рыженко
  • Житомир – Виктор Евдокимов
  • Запорожье – Виталий Тышечко
  • Ивано-Франковск – Александр Богачов
  • Киев - Ирина Верещук
  • Кривой рог – Дмитрий Шевчик
  • Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алотиди
  • Львов – Тарас Кльопа
  • Николаев – Татьяна Домбровская
  • Одесса – Олег Филимонов
  • Полтава – Сергей Иващенко
  • Ровно – Виталий Коваль
  • Сумы – Татьяна Рябуха
  • Славянск – Ольга Алтунина
  • Тернополь – Виктор Гевко
  • Ужгород – Виктор Щадей
  • Харьков – Алексей Кучер
  • Херсон – Юрий Кириллов
  • Хмельницкий – Инна Ящук
  • Черкассы – Виталий Ищенко
  • Черновцы – Виталий Другановский
  • Чернигов – Юрий Тарасовец

Беглый взгяд на этот список оставляет впечатление "договорняка". Дело в том, что это персонажи абсолютно не раскрученные, которые в редком случае могут составить конкуренцию нынешним мэрам с их возможностями для пиара и админресурсом.

'Слуга народа' выставила ноунеймов на местные выборы - фото 204773

Зе на выборы?

Также стоит отметить, что на улице уже не 2019 год, когда только упоминание партии Зеленского и самого молодого президента уже было залогом успеха для бывших свадебных фотографов и блогеров средней руки. Сейчас же практика привлечения ноунеймов под брендом "Слуги народа" не факт, что оправдает себя.

Пожалуй, едитнственным исключением является кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов. Знаменитый юморист и чуть менее знаменитый доктор наук составит оппозицию в городе у моря действующему градоначальнику Геннадию Труханову. Сам Филимонов настроен решительно, однако очень похоже на то, что приличного, но неискушенного в политике человека просто используют для того, чтобы лишь создать видимость борьбы. Впрочем, как и во многих других городах.

Отметим, что за мэрский пост в своих городах планировали побороться раскрученные медийно "слуги". Так, нардепы из группы влияния Игоря Коломойского Бужанский и Дубинский очень хотели выдвинуться в Днепре и Киеве соответственно, но были "посланы" заниматься другими делами.

Напомним, избирательная кампания официально стартует 4 сентября (по факту, стартовала давно), а выборы пройдут 25 октября 2020 года.

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БЕЗ ТАБУ
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