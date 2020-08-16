"Слуги народа" продвигают в мэры Николаева активистку, которую обзывали корабельной сосной

Татьяна Домбровская пойдет в мэры Николаева от "Слуг народа"

Стало известно имя кандидата в мэры одного из ключевых для лидеров "Слуг народа" городов Украины.

Как сообщила в своем YouTube-канале сама победительница "отбора" Татьяна Домбровская, бороться за пост городского головы от Зе команды выпало именно ей.

Судя по всему, инцидент с пренебрежительными отзывами и оскобрлениями о ней из уст Александра Корниенко и Давида Арахамии никоим образом не сказался на намерениях активистки идти к власти за счет бренда "Слуга народа".

Причем о своем выдвижении глава партии "Будущее Николаева" почему-то заявила как будто ее уже избрали жители города:

"Было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - заявила активистка.

Примечательно, что в последнее время проблемам в Николаеве "Слуги народа" уделяли повышенное внимание. Связано это с желанием отдельных парламентариев отобрать завод "Океан" в интересах российского олигарха Игоря Юсупова. Формально изгнанная из партии Анна Скороход рвет на себе рубаху и рассказывает о том, как нынешний владелец судостроительного предприятия "режет его на металл". Правда, слова нардепа никак не подтверждаются, а показательные выступления приезжавшего на завод Давида Арахамии ни к чему не привели - после снятия ареста на материальный комплекс завода судья Вовк повторно заблокировал возможность работы предприятия.

Напомним, после сексистского скандала и намека на легкое поведение Домбровская назвала фразу Корниенко "высокой оценкой своей работы".