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Слуги народа выбрали депутата от БПП кандидатом в мэры Днепра, а Бужанского прокатили

19:00
Сергей Рыженко официально стал кандидатом от "Слуги народа" - фото 1
Сергей Рыженко официально стал кандидатом от "Слуги народа"

В среду, 26 августа, сотрудники дважды сделавшей всех вместе партии представили президенту Зеленскому представителя "Слуги народа" на предстоящих местных выборах.

В ходе презентации стратегии развития Днепропетровской области при участии Зеленского, сотрудники политсилы заявили о том, что конкуренцию Борису Филатову составит главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Отметим, что на это место очень претендовал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский и даже устроил с Филатовым маленькую войнушку в соцсетях, однако его, как и Дубинского в Киеве, прокатили и оставили без мэрской кампании.

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Примечательно, что "Слуги" избрали своим представителем известного в Днепре медика, который в данный момент является депутатом облсовета от "Блока Петра Порошенко". Фактически в Зе команде просто решили продвинуть популярного среди населения врача, не глядя на его причастность к политсиле, которую у Зеленского считают фактически вражеской.

Слуги народа выбрали депутата от БПП кандидатом в мэры Днепра, а Бужанского прокатили - фото 204517

Кроме того, сегодня Рыженко заявил о том, что берет в свою команду других медиков - заместителя Юрия Скребца, хирурга больницы Сергея Тымчука и еще нескольких коллег.

До своего прихода в БПП Рыженко успел побывать первым замминистра здравоохранения-главного санитарного врача Украины Зиновия Мытника, руководителем санитарно-эпидемиологической службы, а также многократно избранным депутатом областного совета.

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Днепр мэр Борис Филатов Владимир Зеленский Партия Слуга народа Местные выборы 2020 Новости
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