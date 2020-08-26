Слуги народа выбрали депутата от БПП кандидатом в мэры Днепра, а Бужанского прокатили

Сергей Рыженко официально стал кандидатом от "Слуги народа"

В среду, 26 августа, сотрудники дважды сделавшей всех вместе партии представили президенту Зеленскому представителя "Слуги народа" на предстоящих местных выборах.

В ходе презентации стратегии развития Днепропетровской области при участии Зеленского, сотрудники политсилы заявили о том, что конкуренцию Борису Филатову составит главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Отметим, что на это место очень претендовал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский и даже устроил с Филатовым маленькую войнушку в соцсетях, однако его, как и Дубинского в Киеве, прокатили и оставили без мэрской кампании.

Примечательно, что "Слуги" избрали своим представителем известного в Днепре медика, который в данный момент является депутатом облсовета от "Блока Петра Порошенко". Фактически в Зе команде просто решили продвинуть популярного среди населения врача, не глядя на его причастность к политсиле, которую у Зеленского считают фактически вражеской.

Кроме того, сегодня Рыженко заявил о том, что берет в свою команду других медиков - заместителя Юрия Скребца, хирурга больницы Сергея Тымчука и еще нескольких коллег.

До своего прихода в БПП Рыженко успел побывать первым замминистра здравоохранения-главного санитарного врача Украины Зиновия Мытника, руководителем санитарно-эпидемиологической службы, а также многократно избранным депутатом областного совета.