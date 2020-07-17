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В "Слуге народа" решили выдвинуть скандальную Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева

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От "Слуг народа" в мэры Киева выдвинут Ирину Верещук - фото 1
От "Слуг народа" в мэры Киева выдвинут Ирину Верещук

Вечером в четверг, 16 июля, в пропрезидентской партии прошли праймериз по выбору выдвиженцев от политсилы на пост городского головы столицы. Большинство нардепов проголосовали за Ирину Верещук.

В числе претендентов от "слуг", желающих сражаться против действующего мэра Виталия Кличко, кроме победительницы были откровенно зашкваренные Александр Дубинский, Николай Тищенко, а также менее приметные Дмитрий Гурин и Александр Качура.

Дубинский снова зашкварился, пытаясь загнобить Кличко (ВИДЕО)

На фоне всех вышеперечисленных даже впадающая в безумие Верещук смотрится куда более выигрышно для фракции Зеленского, поэтому ничего удивительного в максимальной ее поддержке среди коллег нет.

Как заявила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евегения Кравчук, победительницу праймериз определила поддержка 87 парламентариев. На втором месте оказался Дубинский с 41 голосом, а тройку замкнул Николай Тищенко, которого захотели видеть мэром только 30 однопартийцев.

После объявления результатов Владимир Зеленский, который присутствовал на мероприятии, заявил о своей поддержке Верещук.

- Помимо всех эпитетов и качеств Ирины, важно, что она руководила городом. Человек с большим практическим опытом, - заявил президент, намекая на то, что нардеп пять лет была мэром Равы-Русской.

Кроме того, Зеленский пошутил, что Верещук выиграла, потому что оказалась симпатичнее Дубинского.

Толкнул речь и глава фракции "Слуг" Давид Арахамия, почему-то решивший впихнуть некую долю сексизма в свое выступление. Попытавшись пояснить предстоящую победу над Кличко, нардеп заявил о том, что "женщина точно может быть кандидатом и победит известного спортсмена":

"Потому что на ринг они не выйдут, физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила - мы в своем кандидате гораздо увереннее чувствуем себя, чем оппонент. Я желаю Ирине, чтобы она побеждала. Мы сделаем от нашей фракции, от нашей партии все, что от нас зависит, для того, чтобы предоставить все возможные ресурсы".

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Ирина Верещук Партия Слуга народа Виталий Кличко Владимир Зеленский Киев выборы Новости Украина
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