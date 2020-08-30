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Названа дата старта избирательной кампании в Украине

19:40
ЦИК дает старт кампании - фото 1
ЦИК дает старт кампании

Уже с пятого сентября в Украине официально начнется избирательная компания для местных выборов.

Так решила на своем заседании сегодня, 30 августа, Центальная избирательная комиссия (ЦИК), о чем и сообщила посредством пресс-службы.

Сами же выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Отметим, что фактически избирательный процесс начался куда раньше - и города страны заклеены политической агитацией как минимум с весны.

Напомним, на местных выборах-2020 украинцам предстоит избрать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, в том числе - мэра столицы Украины.

Названа дата старта избирательной кампании в Украине - фото 204729

Заседание ЦИК 30 августа 2020

При этом выборов не будет в оккупированном Крыму, а также в ОРДиЛО и прилегающем к нему районах, где, по мнению властей, нельзя гарантировать безопасность.

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Местные выборы 2020 Выборы мэра Киева оккупированные территории ЦИК Новости Украина
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