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Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов – ФОТО

15:52
Они пиарились больше всех: Топ-политиков агитаторов – ФОТО - фото 1
Они пиарились больше всех: Топ-политиков агитаторов – ФОТО

Журналисты проекта "Чесно" посчитали траты украинских политиков на фб-рекламу за первые 7 месяцев 2020 года. Кратко рассказываем о главном.

Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко

Реклама политиков

Главными рекордсменами среди всех страниц по тратам на рекламу в Facebook занимают Петр Порошенко (52,3 тысячи долларов), программа "Шустер LIVE" (39 тыс. долларов), нардеп Николай Тищенко (20,7 тыс. долларов) и пропагандист Анатолий Шарий (19 тыс. долларов).

Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов – ФОТО - фото 204277

В общей сложности за январь-июль топ-20 списка потратила 318 тысяч долларов.

Реклама партий

Среди украинских политсил в первую тройку лидеров вошли Украинская галицкая партия (23, 1 тыс. долларов), партия Шария (20 тыс. долларов), Европейская солидарность и Слуга народа (15 тысяч долларов).

Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов – ФОТО - фото 204276

Антиреклама: Кого не любят больше всего?

Больше всего негативной рекламы направлено против Слуги народа и президента Украины Владимира Зеленского.

Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов – ФОТО - фото 204273

Отметим, что большинство страниц, агитирующих против Команды Зе так или иначе связаны с Петром Порошенко.

Они пиарились больше всех: Топ-20 политиков-агитаторов – ФОТО - фото 204275

В свою очередь пятый президент Украины также подвергается нападкам со стороны оппонентов. На очернение его имени было потрачено около 1,6 тысяч долларов.

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Новости Украина Николай Тищенко Владимир Зеленский Петр Порошенко Партия Слуга народа агитация Европейская Солидарность Анатолий Шарий
Чесно
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