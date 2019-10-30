"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Слуга народа провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Советник главы СНБО Сергей Сивохо подтвердил тайные соцопросы "Слуги народа" среди населения "ЛДНР".

Об этом политик сообщил в интервью Lb.ua.

Как передает СМИ, ранее ему стало известно о существовании некой "особой социологии" на территории ОРДЛО, которая проводит исследования в интересах новой украинской власти.

Каким образом проходят опросы - неизвестно. Журналисты решили уточнить информацию и задали прямой вопрос Сергею Сивохо. Тот наличие социологии признал, однако больше деталей раскрывать не стал.

"Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!" , - заявил политик и добавил, что в ОРДЛО есть украинцы, "которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".

Напомним, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о подготовке отвода войск в Петровском. Его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте здесь.