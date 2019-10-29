Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Сивохо обозвал Нацкорпус "незаконным вооруженным формированием"

19:00
Сивохо обозвал Нацкорпус "незаконным вооруженным формированием" - фото 1
Сивохо обозвал Нацкорпус "незаконным вооруженным формированием"

Советник главы СНБО Сергей Сивохо обозвал Нацкорпус "незаконным вооруженным формированием".

Вопреки обстрелам и обещаниям ждать неделю: у Золотого начался отвод войск

Об этом экс-шоумен заявил в интервью изданию "Вести".

"Подтверждаю, что в Золотом уже начато разведение. А вот что за ситуация сейчас с Нацкорпусом, я не в курсе. Хотите мое мнение? Это незаконное вооруженное формирование!", - сказал Сивохо.

Сивохо обозвал Нацкорпус 'незаконным вооруженным формированием' - фото 190374

Напомним, что ранее лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому собрать в Золотом тысячи своих сторонников. Однако Офис Президента на критику не реагирует, даже если она идет со стороны добровольцев.

Как мы писали ранее, 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.

Отметим, что несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.

Напомним, ТКГ согласовала отвод войск в Петровском, пишут СМИ.

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Сергей Сивохо Донбасс ДНР Новости Украина
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