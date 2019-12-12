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Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали

18:15
Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали - фото 1
Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали

Во вторник, 12 декабря, руководство полиции объявило результаты следствия по делу убийства Павла Шеремета.

Подозреваемые в убийстве Шеремета. Кто эти люди? (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По словам правоохранителей, за прошедшие три года ними была проделана титаническая работа: обработано 70 млн телефонных звонков и проанализированы терабайты видеокамер наблюдения.

Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали - фото 192732

На основании обработанного материала, была составлена схема передвижений подозреваемых. В частности, полиция показала запись с камер наблюдения, на которых зафиксированы убийцы журналиста.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО

"Мы выделили подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета", - заявил глава Нацполиции Евгений Коваль.

Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали - фото 192731

Установив состав всей преступной группы, полиция провела обыски у подозреваемых.

Таким образом было установлено, что лидером преступников является Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами - Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

"Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко", - заявил Евгений Коваль.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. От взрыва журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

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