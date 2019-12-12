Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали

Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали

Во вторник, 12 декабря, руководство полиции объявило результаты следствия по делу убийства Павла Шеремета.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По словам правоохранителей, за прошедшие три года ними была проделана титаническая работа: обработано 70 млн телефонных звонков и проанализированы терабайты видеокамер наблюдения.

На основании обработанного материала, была составлена схема передвижений подозреваемых. В частности, полиция показала запись с камер наблюдения, на которых зафиксированы убийцы журналиста.

"Мы выделили подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета", - заявил глава Нацполиции Евгений Коваль.

Установив состав всей преступной группы, полиция провела обыски у подозреваемых.

Таким образом было установлено, что лидером преступников является Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами - Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

"Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко", - заявил Евгений Коваль.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. От взрыва журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.