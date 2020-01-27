Аваков подаст в отставку: в Раде назвали условие

Аваков подаст в отставку: в Раде назвали условие

Глава комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский назвал вероятную причину будущей отставки главы МВД Арсена Авакова.

Об этом политик рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам нардепа, поводом для увольнения министра может стать дело об убийстве Павла Шеремета.

"Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц? Испытательный срок Авакова не закончен. В его деятельности сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности", - заявил Монастырский.

Денис Монастырский

Отметим, что в расследовании убийства Павла Шеремета и вправду очень много странностей, на что неоднократно указывала защита подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

В частности, адвокаты девушки сообщили, что Юлия Кузьменко познакомилась с Андреем Антоненко (другим подозреваемым - прим. ред.) только вначале 2016 г. Кроме того у девушки есть твердое алиби: на момент убийства она проводила время с семьей. Однако доводы юристов не убедили суд и те оставили девушку под арестом.

В обвинении Андрея Антоненко также имеются прорехи. В качестве доказательства его вины, прокуроры указывают на мину, найденную в квартире ветерана АТО. По словам правоохранителей, вещество, которое ранее пребывало в боеприпасе, могло быть использовано для подрыва машины Шеремета.

Как и ожидалось, этот довод мало кого убедил. Но не Фемиду. Подробности читайте по ссылке.