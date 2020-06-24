Корниенко обвинил журналистов в монтаже видео с "рабочей бабой"

Аллахвердиева говорит, что сосна - это предвыборные технологии

Зашкварившиеся лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия, которые похабно обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, думая, что журналисты не включили свои микрофоны, придумали крайне идиотские отмазки.

Корниенко отреагировал на собственный зашквар рассказами о том, что вульгарного обсуждения нардепа, которой хотят отдать кресло мэра, "на самом деле не было".

Во всем, как утверждает принимающий народ за идиотов политик, виноваты якобы журналисты, порохоботы, да и вообще кто угодно, "смонтировавший запись". По версии Корниенко, судя по всему, он с Арахамией обсуждал свойства корабельных сосен, а некие "враги" скомпилировали видео и аудио так, будто речь шла об Аллахвердиевой.

Всю эту ересь глава партии написал на своей странице в Facebook, не забыв при этом извиниться за свои "фривольные слова".

Почему Корниенко ведет себя так, будто окружающие его люди - тотальное быдло, которому можно рассказывать любую чушь, неизвестно. Но не менее эпичной выглядит и реакция на скандал самой Ирины Аллахвердиевой. Ее, как следует из поста в соцсети, заставили написать бред о том, что видос оказался "политтехнологией".

"Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного", – заявила народный депутат.



Веселые и тупые отмазки о монтаже невозможного - прямого эфира - повеселили, пожалуй, всех без исключения пользователей, которые знатно натыкали в комментариях и Корниенко, и прикрывающей патрона Аллахвердиевой.