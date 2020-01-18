"Не собираюсь": Насильник Иванисов отказался сложить мандат - ВИДЕО

"Не собираюсь": Насильник Иванисов отказался сложить мандат

Роман Иванисов, ранее судимый за изнасилование, продолжает исполнять обязанности нардепа и категорически отказывается подавать в отставку.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Отказываться от мандата не собираюсь. А почему я его должен сложить? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - сказал политик.

На уточняющий вопрос, почему информация об изнасиловании является фейком, Иванисов заявил следующее:

"Потому что. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".

Напомним, в ноябре 2019 г. в стенах Рады разгорелся очередной скандал: "слугу народа" Романа Иванисова уличили в изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил все обвинения в отношении политика, однако немного погодя пресс-служба ГПУ опровергла заявление своего главы, отметив, что информация о насилии нардепа подлежит дальнейшей проверке. Подробности скандала читайте по ссылке.