Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Алексей Гончарук

"Не собираюсь": Насильник Иванисов отказался сложить мандат - ВИДЕО

10:37
"Не собираюсь": Насильник Иванисов отказался сложить мандат - фото 1
"Не собираюсь": Насильник Иванисов отказался сложить мандат

Роман Иванисов, ранее судимый за изнасилование, продолжает исполнять обязанности нардепа и категорически отказывается подавать в отставку.

Арахамия надеется на переписывание биографии нардепа-насильника

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Отказываться от мандата не собираюсь. А почему я его должен сложить? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - сказал политик.

На уточняющий вопрос, почему информация об изнасиловании является фейком, Иванисов заявил следующее:

"Потому что. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".

Напомним, в ноябре 2019 г. в стенах Рады разгорелся очередной скандал: "слугу народа" Романа Иванисова уличили в изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил все обвинения в отношении политика, однако немного погодя пресс-служба ГПУ опровергла заявление своего главы, отметив, что информация о насилии нардепа подлежит дальнейшей проверке. Подробности скандала читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Роман Иванисов Партия Слуга народа Верховна Рада изнасилование Новости Украина
Радио Свобода
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский дает Гончаруку шанс - фото 1
Зеленский не принял отставку Гончарука, взамен устроив публичную порку
Вчера, 20:00
Зеленскому не понравились ни факт прослушки, ни ее содержание - фото 1
Зеленский подтвердил подлинность переговоров на "пленках Гончарука"
Вчера, 18:00
Вместо Яременко комитет ВР по внешней политике возглавил Александр Мережко - фото 1
Рада уволила депутата-любителя проституток с поста главы комитета по внешней политике
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
Вчера, 13:47
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Загрузка...