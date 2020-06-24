"Баба рабочая!": Ирина Аллахвердиева отреагировала на скандал

"Баба рабочая!": Ирина Аллахвердиева отреагировала на скандал

"Слуга народа" Ирина Аллахвердиева отреагировала на сексистский скандал с участием своих коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры о списках партии на местных выборах", - отметила политик и подчеркнула, что "слуг народа" не удастся разъединить.

"Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы не креативили оппоненты – это останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - добавила Ирина Аллахвердиева.

Что было ранее?

23 июня "НикВести" опубликовали видео с участием слуг народа Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Позже последовала реакция на скандал: глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что опубликованный материал является обычным монтажом, а прозвучавшие фразы были вырваны из контекста.