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"Баба рабочая!": Ирина Аллахвердиева отреагировала на скандал

17:10
"Баба рабочая!": Ирина Аллахвердиева отреагировала на скандал - фото 1
"Баба рабочая!": Ирина Аллахвердиева отреагировала на скандал

"Слуга народа" Ирина Аллахвердиева отреагировала на сексистский скандал с участием своих коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры о списках партии на местных выборах", - отметила политик и подчеркнула, что "слуг народа" не удастся разъединить.

"Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы не креативили оппоненты – это останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - добавила Ирина Аллахвердиева.

Что было ранее?

23 июня "НикВести" опубликовали видео с участием слуг народа Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Позже последовала реакция на скандал: глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что опубликованный материал является обычным монтажом, а прозвучавшие фразы были вырваны из контекста.

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Александр Корниенко Давид Арахамия Ирина Аллахвердиева Партия Слуга народа Новости Украина
Без табу
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