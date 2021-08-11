Скандальний Рудьковський втік з України під виглядом лікування

Рудьковський знайшовся у Монако / Коммерсантъ

Офіс генерального прокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру транспорту Миколі Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія – 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.

Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко у Telegram.

Згідно відповіді Офісу генпрокурора на клопотання Рудьковського "сторона обвинувачення не заперечує проти проходження у період з 03.08.2021 по 21.08.2021 на території м. Відень, Австрія, обстеження і лікування відповідно до поставленого діагнозу".

У зв’язку з цим ОГП видало дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги.

Крім того, у разі порушення умов, сторона обвинувачення матиме підстави для клопотання щодо зміни запобіжного заходу, додали у прокуратурі.

Однак, за даними співрозмовника, Рудьковський наразі знаходиться у Монако. Згодом Лещенко також опублікував інформацію про перебування там обвинуваченого з посиланням на одного з депутатів.

На фото можна роздивитися логотип M-C на підлозі, який відповідає логотипу готеля Monte Carlo Bay.