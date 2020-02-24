Скалецкая в защитном костюме впервые поздоровалась с "уханьцами" - ФОТО, ВИДЕО

Скалецкая в защитном костюме впервые поздоровалась с «уханьцами» - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 24 февраля, глава МОЗ Украины Зоряна Скалецкая впервые встретилась с украинцами, эвакуированными из Китая.

Об этом министр написала в Facebook.

"Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрений на ОРВИ нет", - заявила Скалецкая и объяснила, зачем ей был нужен защитный костюм.

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которую я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой", - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках?

На данный момент официальная версия гласит, что протесты в Новых Санжарах возникли из-за плохой проинформированности населения о коронавирусе и провокаций со стороны определенных политсил. Больше об этом читайте здесь.