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Сивохо потусил в компании регионалов, которые топят за прямые переговоры с боевиками ФОТО

04 февраля, 10:40
Сивохо помогает регионалам пиариться и продавливать сепаратистские идеи - фото 1
Сивохо помогает регионалам пиариться и продавливать сепаратистские идеи

Пророссийский советник секретаря СНБО, который в команде Зе занимается вопросами урегулирования конфликта на Донбассе, но при этом открыто топит за сторону агрессоров, находится в командировке в Донецкой области. При этом тусит от в компании бывших рыгов и сторонников уничтожения Украины.

Так, в субботу, 1 февраля, Сивохо показательно появился в Славянске, где проходил Всеукраинский турнир по плаванию среди детей с инвалидностью.

Сивохо решил привлечь российских ФСБшников для "решения конфликта на Донбассе"

Вместе с ним был почетный гражданин Славянска и Донецка Виктор Смирнов, который значится одним из основателей всеукраинской общественной организации "Землячество - Родной Донбасс". Вместе с ним в основателях этой ОО числятся регионалка Татьяна Бахтеева, а также бывший заместитель губернаторов Донецкой области Борис Адамов, экс-регионал Валентин Ландик и его "коллега" Валерий Коновалюк. Также в бассейне был замечен Владислав Лукьянов, который в 2014 году входил в состав депутатской группы "За мир и стабильность" и посещал Госдуму РФ.

Все вышеперечисленные деятели с 2014-го года рассказывают о том, что "Украина должна общаться с представителями псевдореспублик".

На этом ватотусовка с участием Сивохо не закончилась. В понедельник, 3 февраля, он побывал в Донецкой областной детской больнице в Славянске вместе с Татьяной Бахтеевой и подарил медицинскому учреждению инструменты. За чей счет был "банкет", неизвестно. Тем не менее, появление чиновника в компании бывших рыгов означает, что ватные политики вовсю занимаются укреплением своих позиций в регионе с помощью действующих властей.

Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.

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