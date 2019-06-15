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Сивохо поборется с Колесниковым: как такое возможно

15:48
Сивохо поборется с Колесниковым: как такое возможно - фото 1
Сивохо поборется с Колесниковым: как такое возможно

Шоумен Сергей Сивохо идет на выборы в Раду. А противостоять ему будет регионал Борис Колесников.

Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО

По сообщению СМИ, комик и политик схлестнутся в битве за мандат на 49-м избирательном округе (Константиновка, Донецкая область).

Отметим, что шоумен представит "Слугу народа", следовательно у него есть шансы на победу. А вот касательно Колесникова мы не уверены.

Напомним, не только Сивохо может вскоре пополнить ряды политиков.

Так, музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.

Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.

В Раду намылилися и шоумен Сергей Притула. С Вакарчуком на пару.

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Партия Слуга народа Борис Колесников довыборы в Раду Новости Украина
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