Сивохо решил привлечь российских ФСБшников для "решения конфликта на Донбассе"
Советник секретаря СНБО, которого Владимир Зеленский сделал чиновником после провала на выборах в Раду, сбросил все маски.
Во вторник, 7 января, Сергей Сивохо предстал перед всей страной в своём обличии ватника и фаната России, приняв участие в акции, организованной Медведчуком и православными берсерками из ФСБ.
Телемарафон на "112 канале" и "Интере", который, как утверждает Сивохо, поддерживает президент Зеленский, был абсолютно антиукраинским.
Пропагандистские каналы транслировали поздравления из оккупированного Донецка, а по «плюсам» и вовсе выступил сепар Новинский.
Более того, посаженный в СНБО украинофоб рассказал о своих намерениях «примирить Донбасс с Украиной с помощью посредников» - гундяевской церкви УПЦ МП.
- Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником в решении конфликта, - заявил ватоголовый член Зе команды, забыв упомянуть, что под видом беженцев в Лавре находились российские боевики, как и в церквях Донецкой области перед захватом региона.
Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.