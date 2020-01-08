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Сивохо решил привлечь российских ФСБшников для "решения конфликта на Донбассе"

09:20
Сивохо хочет сделать террористов из УПЦ МП посредниками для решения конфликта на Донбассе - фото 1
Сивохо хочет сделать террористов из УПЦ МП посредниками для решения конфликта на Донбассе

Советник секретаря СНБО, которого Владимир Зеленский сделал чиновником после провала на выборах в Раду, сбросил все маски.

Во вторник, 7 января, Сергей Сивохо предстал перед всей страной в своём обличии ватника и фаната России, приняв участие в акции, организованной Медведчуком и православными берсерками из ФСБ.

Проект президента: Сивохо заявил о показе поздравлений из Донецка по украинским каналам

Телемарафон на "112 канале" и "Интере", который, как утверждает Сивохо, поддерживает президент Зеленский, был абсолютно антиукраинским.

Пропагандистские каналы транслировали поздравления из оккупированного Донецка, а по «плюсам» и вовсе выступил сепар Новинский.

Более того, посаженный в СНБО украинофоб рассказал о своих намерениях «примирить Донбасс с Украиной с помощью посредников» - гундяевской церкви УПЦ МП.

- Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником в решении конфликта, - заявил ватоголовый член Зе команды, забыв упомянуть, что под видом беженцев в Лавре находились российские боевики, как и в церквях Донецкой области перед захватом региона.

Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.

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Сергей Сивохо война на Донбассе терроризм УПЦ МП Новости
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