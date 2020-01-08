Сивохо решил привлечь российских ФСБшников для "решения конфликта на Донбассе"

Сивохо хочет сделать террористов из УПЦ МП посредниками для решения конфликта на Донбассе

Советник секретаря СНБО, которого Владимир Зеленский сделал чиновником после провала на выборах в Раду, сбросил все маски.

Во вторник, 7 января, Сергей Сивохо предстал перед всей страной в своём обличии ватника и фаната России, приняв участие в акции, организованной Медведчуком и православными берсерками из ФСБ.

Телемарафон на "112 канале" и "Интере", который, как утверждает Сивохо, поддерживает президент Зеленский, был абсолютно антиукраинским.

Пропагандистские каналы транслировали поздравления из оккупированного Донецка, а по «плюсам» и вовсе выступил сепар Новинский.

Более того, посаженный в СНБО украинофоб рассказал о своих намерениях «примирить Донбасс с Украиной с помощью посредников» - гундяевской церкви УПЦ МП.

- Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником в решении конфликта, - заявил ватоголовый член Зе команды, забыв упомянуть, что под видом беженцев в Лавре находились российские боевики, как и в церквях Донецкой области перед захватом региона.

Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.