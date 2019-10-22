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Сивохо "оправдался" за работу в СНБО – ФОТО

17:00
Сивохо "оправдался" за работу в СНБО – ФОТО - фото 1
Сивохо "оправдался" за работу в СНБО – ФОТО

Намедни комик Сергей Сивохо сообщил о своем трудоустройстве в СНБО. Многие весьма критически отреагировали на это повышение и шоумен решил прояснить ситуацию.

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О своей будущей работе комик написал в Facebook.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - заявил Сивохо и предложил своим критикам не спешить с "хайпом и хейтом".

Сивохо 'оправдался' за работу в СНБО – ФОТО - фото 189922

Отметим, что в июле 2019 г. Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе (Константиновка, Донецкая область, - прим. ред.), однако потерпел поражение.

Напомним, что назначение комика вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО.

30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка ; на того будто бы оказывал давление глава Офиса Президента Андрей Богдан.

15 октября президент Украины обновил Совет, введя в его состав трех чиновников. В их числе был и новый секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также отметим, что примерно в это же время значительные перестановки прошли и в другом органе - Нацполиции. Больше об этом читайте здесь.

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Сергей Сивохо СНБО Новости Украина
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