Штаты объявили о новых санкциях против "Северного потока" и жестко наехали на Германию

Шансы работы "Северного потока-2" уменьшаются с каждым днем

И республиканцы, и демократы хотят максимально быстро воплотить в жизнь идею о внедрении новых ограничительных мер против российского газопровода, который и без того не может принести русским сверхприбыль.

Более того, из-за того, что немцам пообещали дешевый газ, Берлин активно топит за реализацию политического проекта Путина, что не очень хорошо складывается на отношениях между Германией и США.

Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt объявил посол Штатов в ФРГ Ричард Гренелл.

По его словам, намерения Вашингтона ввести новые санкции против строящегося российского трубопровода самые серьезные.

- Новые санкции находят одобрение всех партий, - подчеркнул дипломат. - Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым. Мы хотим если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

Кроме того, Гренелл весьма жестко "проехался" по Меркель и другим политикам, которые заигрывают с агрессорами и террористами. По словам посла, Германия "должна прекратить кормить зверя, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО".

Как известно, газовая директива ЕС предполагает обязательное разделение владельцев и операторов трубопроводов, которые проложены через морские зоны стран-членов союза. Таким образом, русские не смогут одновременно и считаться хозяевам "Северного потока-2", и прокачивать через него свой газ. Так что через хваленую путинскую трубу будут торговать тругие страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.