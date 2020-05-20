Никаких исключений: суд ЕС бортанул "Северный поток-2" и снова наломал русским праздник

Северный поток-2 не принесет русским запланированные дивиденды

Российские террористы так или иначе хотят обойти газовую директиву Евросоюза, которая превращает политический проект газопровода в трубу, по которой будут прогонять топливо едва ли не все желающие компании.

В Кремле же хотели, чтобы через Nord Stream 2 AG шел исключительно российский газ, поскольку именно этот факт даст Москве свободно шантажировать страны Европы.

Чтобы "Северный поток-2" включили в перечень исключений для газовой директивы, террористы подавали иск в Генеральный суд Евросоюза.

Сегодня служители Фемиды приняли решение о том, что газопровод должен действовать "в соответствии с нормами регулирования Евросоюза и не имеет права на исключение".

- Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми, - сказано в решении суда. - Среди прочего Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается части линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена

Как известно, газовая директива ЕС предполагает обязательное разделение владельцев и операторов трубопроводов, которые проложены через морские зоны стран-членов союза. Таким образом, русские не смогут одновременно и считаться хозяевам "Северного потока-2", и прокачивать через него свой газ. Так что через хваленую путинскую трубу будут торговать тругие страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.