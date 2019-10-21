Сергей Сивохо попал в СНБО. Чем займется шоумен?

Сергей Сивохо попал в СНБО. Чем займется шоумен?

Украинский шоумен Сергей Сивохо и продюссер "Квартала 95" назначен советником главы СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом комик написал в Facebook.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!", - заявил Сивохо.

Отметим, что в июле 2019 г. Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе (Константиновка, Донецкая область, - прим. ред.), однако потерпел поражение.

Напомним, что назначение Сивохо вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО.

30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка ; на того будто бы оказывал давление глава Офиса Президента Андрей Богдан.

15 октября президент Украины обновил Совет, введя в его состав трех чиновников. В их числе был и новый секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также отметим, что примерно в это же время значительные перестановки прошли и в другом органе - Нацполиции. Больше об этом читайте здесь.