СБУ схватила шпиона ФСБ. За фотографии - ФОТО

СБУ схватила шпиона ФСБ. За фотографии - ФОТО

СБУ поймала шпиона ФСБ, который передавал РФ секретные материалы об обороне Украины.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным источника, агентами СБУ было установлено, что житель Черкащины был завербован кадровым офицером ФСБ РФ. Злоумышленник за денежное вознаграждение согласился собирать и передавать информацию об обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи", - заявили в СБУ.

По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 111 УКУ "Госизимена").

Напомним, что пока СБУ отлавливает российских шпионов, ФСБ задерживает невиновных украинских граждан.

3 октября оккупанты арестовали украинца в Крыму, который якобы хотел попасть туда "в обход пунктов пропуска". Подробности по ссылке. За неделю до этого, 26 сентября, на пункте пропуска "Джанкой" был похищен другой гражданин Украины за "попытку въехать в регион по чужому паспорту".