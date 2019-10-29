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ФСБ задержала украинца в Крыму. Из-за "боеприпасов"

22:20
ФСБ задержала украинца в Крыму. Из-за "боеприпасов" - фото 1
ФСБ задержала украинца в Крыму. Из-за "боеприпасов"

ФСБ задержала очередного украинца в оккупированном Крыму. Якобы из-за попытки провезти боеприпасы.

В Крыму ФСБ похитила проукраинского активиста

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на ФСБ.

"В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года рождения, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько свето-шумовых патронов калибром 9 мм", - утверждают в ведомстве.

Как уточняет источник, ФСБшники "изъяли" у задержанного патроны и передали специалистам экспертно-криминалистического центра "для проведения баллистического исследования".

Напомним, 3 октября ФСБ задержала украинца в Крыму, который якобы хотел попасть в Крым в обход пунктов пропуска". Подробности по ссылке. За неделю до этого, 26 сентября, на пункте пропуска "Джанкой" был похищен другой украинец, который будто бы "пытался въехать по чужому паспорту".

Отметим, что несмотря на эти инциденты, Украина продолжает переговоры с Россией по новому обмену пленными. Речь идет о сотне наших сограждан.

 

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Крым. Реалии
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