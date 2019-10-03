ФСБ задержала украинца в Крыму. Раскрыты детали

ФСБ задержала украинца в Крыму. Раскрыты детали

ФСБ задержала гражданина Украины, который якобы "пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска".

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Как передают источники, российскими силовиками был задержан житель Кривого Рога 1965 г. р. Его имя пока не сообщается. По версии оккупантов, украинец пытался проникнуть на полуостров "ради лучшей жизни".

По факту "проникновения" ФСБшники завели уголовное дело (ч.1. ст. 322 УК РФ). Гражданину Украины грозит штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы сроком до 2 лет.

Отметим, что это уже далеко не первое подобное ЧП за прошедшие дни. 26 сентября на пункте пропуска "Джанкой" был похищен украинец, который "пытался въехать по чужому паспорту".

На этом неблагоприятном фоне Украине продолжает переговоры с Россией по новому обмену пленными. Речь идет о сотне украинцев.