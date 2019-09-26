На границе с Крымом ФСБшники похитили и арестовали украинца

Террористы арестовали 25-летнего жителя Мелитополя

В четверг, 26 сентября, российские террористы, которых Путин погнал охранять границы оккупированного им Крыма, лишили свободы очередного ни в чем не повинного гражданина Украины.

Как утверждают сами каратели, к пострадавшему они прицепились под предлогом того, что он "пытался въехать по чужому паспорту".

Само собой, похищение украинца с последующим арестом является нарушением международных законов, но русским на это, разумеется, наплевать.

ФСБшники отчитались о том, что задержали "нарушителя" на пункте пропуска "Джанкой".

- В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что направлялся "в Россию" на заработки по одолженному у друга паспорту, поскольку свой потерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом, - рассказали свою версию событий оккупанты.

Теперь молодому человеку, чье имя не называют, угрожают уголовной ответственностью.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.