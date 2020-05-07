СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО

СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО

В четверг, 7 мая, сотрудники СБУ провели обыски в квартире экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - сообщил Сергей Верланов.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины.

29 апреля правительство назначило нового главу ведомства. Им стал экс- замглавы ГНА Алексей Любченко.

Однако с ним ним не все так гладко. По данным журналистов "Слідство. інфо" сын новогоназначенного главналоговика живет на широкую ногу и владеет имуществом, происхождение которого не может объяснить. Подробности читайте по ссылке.