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СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО

13:18
СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО - фото 1
СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО

В четверг, 7 мая, сотрудники СБУ провели обыски в квартире экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

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Об этом политик сообщил в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - сообщил Сергей Верланов.

СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО - фото 199726

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины.

29 апреля правительство назначило нового главу ведомства. Им стал экс- замглавы ГНА Алексей Любченко.

Однако с ним ним не все так гладко. По данным журналистов "Слідство. інфо" сын новогоназначенного главналоговика живет на широкую ногу и владеет имуществом, происхождение которого не может объяснить. Подробности читайте по ссылке.

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Сергей Верланов СБУ Государственная налоговая служба Новости Украина
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