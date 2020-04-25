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Экс-глава налоговой пожаловался на Уманского в прокуратуру: Замешана коррупция

18:00
Экс-глава налоговой пожаловался на Уманского в прокуратуру: Замешана коррупция - фото 1
Экс-глава налоговой пожаловался на Уманского в прокуратуру: Замешана коррупция

Экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов подал заявление в прокуратуру на экс-министра экономики Игоря Уманского.

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Об этом экс-чиновник заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Вчера мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев (пока будет работать Временная следственная комиссия – прим. ред. ) мы поставим в этой ситуации точку", - заявил Сергей Верланов, пообещав вскоре "поставить точку" в этом деле.

"Эта площадка (ВСК — прим. ред.) позволит нам всем сказать по тем фактам, о которых говорил экс-министр Уманский. Там нет никаких фактов. Есть распечатки какие-то А4, которые, фактически, говорят о том, что кто-то что-то там недоплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на ВСК в последующие шесть месяцев разложим это на атомы и в конце поставим точку в этом деле", - добавил экс-глава Госналоговой службы.

Напомним, ранее экс-министр экономики Игорь Уманский обвинил чиновника коррупции.

24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной службы Украины.

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Игорь Уманский Сергей Верланов Коррупция Новости Украина
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