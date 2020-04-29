Кабмин назначил новых глав налоговой и аудитслужбы: Кто они?

Кабмин назначил новых глав налоговой и аудитслужбы: Кто они?

В среду, 29 апреля, Кабинет министров назначил новых глав Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы. Рассказываем, кто эти люди.

Алексей Любченко – глава Госналоговой службы Украины

В 1999-2003 гг. Алексей Люченко работал первым замглавы Государственной налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 г. возглавлял ГНА Черкасской области. Во второй половине 2000-х Алексей Любченко руководил департаментом налогообложения юрлиц Госналоговой службы, в 2009-2011 гг. – занимал пост замглавы ГНА.

Геннадий Плис - глава Госаудитслужбы Украины

Геннадий Плис – украинский политик. В 2005-2006 гг. занимал должность замглавы финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности. Следующие шесть лет руководил Главным управлением внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. В 2013-2014 г. - возглавлял департамент внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ. В 2014 г.- 2016 гг. директор департамента внутреннего финконтроля КГГА. С 2016 г. занимал кресло первого замглавы КГГА.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины.