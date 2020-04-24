Кабмин уволил главного налоговика Верланова и таможенника Нефедова

Нефедов - все / УНИАН

Вечером в пятницу, 24 апреля, грянули громкие отставки украинских чиновников.

Кабмин провел внеочередное заседание, несмотря на карантин и положенный для чиновников короткий день.

Главными решениями вечернего заседания стало увольнения главы таможни - Максима Нефедова и главы налоговой - Сергея Верланова.

Кроме Нефедова уволены его замы - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Также остался без работы зам Верланова - Дмитрий Венциковский.

именно их обвинял бывший министр финансов, а ныне - советник главы Офиса президента Уманский в создании одних коррупционных схем и невозможности устранить других .