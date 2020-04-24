Кабмин уволил главного налоговика Верланова и таможенника Нефедова
Нефедов - все / УНИАН
Вечером в пятницу, 24 апреля, грянули громкие отставки украинских чиновников.
Кабмин провел внеочередное заседание, несмотря на карантин и положенный для чиновников короткий день.
Главными решениями вечернего заседания стало увольнения главы таможни - Максима Нефедова и главы налоговой - Сергея Верланова.
Кроме Нефедова уволены его замы - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Также остался без работы зам Верланова - Дмитрий Венциковский.
именно их обвинял бывший министр финансов, а ныне - советник главы Офиса президента Уманский в создании одних коррупционных схем и невозможности устранить других .
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