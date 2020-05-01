Сын нового шефа Налоговой ездит на Porsche Macan и живет в квартире, про которую не помнит

Алексей Любченко - новый глава Налоговой со шлейом старых историй / Соцсети

Отпрыск недавно назначенного руководителя Налоговой Алексей Любченко - 25-летний Андрей - живет на широкую ногу и владеет имуществом, происхождение которого не может пояснить.

С 2013 года, то есть - со своего совершеннолетия, Андрей Любченко владеет квартирой более чем 100 квадратных место, а также паркоместом в одной из новостроек в центре столицы - на Печерске.

Такая недвижимость сейчас стоит минимум 215 000 долларов.

Любченко-младший не смог объяснить, откуда у него дорогая недвижимость, заинтересовавшимся этим вопросом журналистам.

«Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу», - сказал он. На предположение, что помогли родители, Андрей Любченко ответил: «Наверное».

Porsche Macan - по мнению сына налоговика, на такую можно легко заработать в интернете / Громадське

Происхождение Porsche Macan 2019 года выпуска (цена машины такой модели стартует от 72 тысяч долларов) сын главы налоговой помнит хорошо - говорит, что заработал самостоятельно (купил ее 2 месяца назад).

«Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило», - сказал он. Отметим, что если это не СММ в целях "Укрзализниці", то заработать таких денег юноша просто не мог.

Сын главного налоговика - мажор с Печерска:

Сам Алексей Любченко не ответил на запросы журналистов относительно состояния своего сыночка.

Напомним, Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за управление в нетрезвом состоянии, и сам он признал вину, но дело в итоге закрыли за сроком давности, как и положено у мажоров.