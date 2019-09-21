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Савик Шустер "засудит" Коломойского. Известно за что

13:30
Савик Шустер "засудит" Коломойского. Известно за что - фото 1
Савик Шустер "засудит" Коломойского. Известно за что

Савик Шустер подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского. За клевету.

Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?
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Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?

Об этом журналист рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение подать в суд на Коломойского. (Это - прим. ред.) защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности", - заявил Шустер.

По словам работника СМИ, причиной иска стало заявление Коломойского о том, что журналист брал деньги с гостей за участие в своей программе на "1+1".

Как известно, в 2015 г. Шустер подписал контракт с "плюсами", однако вскоре его передача была снята с эфира. И будто бы за "дело".

"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал Игорь Коломойский.

Сам журналист все эти обвинения отрицает. Свои пять копеек в эту историю вставил и лидер радикалов Олег Ляшко, заявивший, что именно из-за интервью с ним и была закрыта «Свобода слова».

"Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали ( экс-радикала - прим. ред. ) Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", - заявил Ляшко.

Напомним, Коломойский "засудит" Гонтареву. Известно за что.

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Олег Ляшко Игорь Коломойский Савик Шустер Новости Украина
Интерфакс Украина
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