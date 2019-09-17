Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?

Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?

Премьер-министр Алексей Гончарук "заступился" за олигарха Игоря Коломойского перед Financial Times и потребовал опровергнуть опубликованный материал о "Приватбанке".

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырвана из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной Премьер-министром Украины информации. Он не давал никакой информации по ведению любых переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим по указанному вопросу", - говорится в сообщении.

В связи с "недостоверностью информации" пресс-служба Кабмина направила "официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, связанные с вышеупомянутым" (текстом – прим. ред.).

Отметим, что от начала правления, у Команды Зе возникло множество разногласий со СМИ. В первую очередь это касается президента Украины Владимира Зеленского. Еще до выборов, желая сберечь электорат, он как можно реже показывался перед прессой.

Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть в несколько неприятных историй.

В то же время Зеленский не единственный президент, у которого были проблемы с прессой. Так, Петр Порошенко в свое время назвал одну из журналисток "девочкой". К слову, это ей не очень понравилось.