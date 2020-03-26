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Суд открыл дело из-за Ермака: Названа причина

10:40
Суд открыл дело из-за Ермака: Названа причина - фото 1
Суд открыл дело из-за Ермака: Названа причина

Окружной админсуд Киева открыл производство на главу НАПК Александра Новикова из-за неподачи Андреем Ермаком налоговой декларации.

Ермак задекларировал российский бизнес

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Истец (нардеп Антон Поляков – прим. ред.) просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание Главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин неподачи Андреем Ермаком, в качестве кандидата на должность Главы Офиса Президента Украины, декларации за 2019 год. Среди других требований иска - признание такой бездеятельности главы НАПК противоправной", - говорится в сообщении.

Суд постановил рассмотреть дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и провести судебное заседание по имеющимся в деле материалам.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Андрей Ермак суд Офис Президента Владимир Зеленский Е-декларирование Новости Украина
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