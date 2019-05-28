Саакашвили вернули гражданство. Зеленский подписал указ

Саакашвили вернули гражданство. Зеленский подписал указ

Опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в документе.

Отметим, что возвращение утраченного гражданства Украины было давней мечтой экс-президента Грузии. Еще во время президентской гонки Зеленского и Порошенко, скандальный политик пообещал вернуться на территорию Неньки.

Правда пограничники сразу выступили против такого поворота событий.

"Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий", - заявили погранцы.

Определенные вопросы к Саакашвили были и у СБУ. Кто знает, будут ли они у нее теперь?

А вот Зеленский еще до победы не скрывал своих планов на будущее политика.

"Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», - сказал тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский.

В общем, ждем. На радостях опальный грузин сразу же намылился в Украину.

И его готовы встретить.