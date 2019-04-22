Приезд Саакашвили в Украину: пограничники против
После феерической победы Зеленского беглый грузин Михаил Саакашвили снова намылился в Украину. Но политику тонко намекнули, что ему здесь не рады.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Как указывают доблестные стражи границ, в 2017 г. Саакашвили незаконно пересек украинскую границу со стороны Польши; результат очевиден – запрет на въезд до 2021 г.
"Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий", - заявили погранцы.
Напомним, не успели социологи объявить экзитполы, как Владимир Зеленский сделал резонансное заявление: Саакашвили может вернуться в украинскую политику.
"Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится", — рассказал Зеленский журналистам.
Стоит отметить, что опальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещал вернуться в Украину сразу после выборов, то есть 1 апреля. «Висяки» ГПУ и СБУ, видать, не очень то его и пугали.
Правда, Генпрокуратура уже не столь строга: 25 марта ГПУ приостановила дело против любителя галстуков. Причиной такого решения является то, что ГПУ не получила ответ из Нидерландов об оказании международной помощи в расследовании.
Стоит отметить, что опальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещал вернуться в Украину сразу после выборов, то есть 1 апреля. «Висяки» ГПУ и СБУ, видать, не очень то его и пугали.
Правда, Генпрокуратура уже не столь строга: 25 марта ГПУ приостановила дело против любителя галстуков. Причиной такого решения является то, что ГПУ не получила ответ из Нидерландов об оказании международной помощи в расследовании.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Не успели социологи объявить экзитполы, как Владимир Зеленский сделал резонансное заявление: Саакашвили может вернуться в украинскую политику.
«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — рассказал Зеленский журналистам.
https://beztabu.net/novosti_t4952