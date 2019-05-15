В Грузии "напали" на жену Саакашвили

15:30 15 мая,

В Грузии "напали" на жену Саакашвили

В среду, 15 мая, неизвестные напали на жену экс-президента Грузии Саакашвили Сандру Рулофс.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как утверждают источники, ЧП произошло во время сьемок передачи о политике (Рулофс баллотируется в мэры – прим. ред) во Дворце Дадиани в Зугдиди.

Некие лица начали выкрикивать нелестные лозунги в сторону Рулофс, а со временем перешли и к более активным действиям.

"Пришли с очень грубыми оскорблениями, по-грузински, по-мегрельски. Не дали нам поработать. У нас тут были небольшие съемки. Перешли на драку. Погнались за нашим журналистом, фотографом. Затем мы попросили охрану вызвать полицию, но никто не появился. Пришли только что, когда они уже ушли", - заявила Сандра Рулофс.

Стоит отметить, что информации о пострадавших пока не поступало. Правоохранители уже проводят проверку.

Для справки

Сандра Рулофс (род. 1968) – первая леди Грузии (2004-2013), глава благотворительного фонда, который оказывает помощь детям и беженцам. Ныне является кандидатом на пост мэра грузинского города Зугдиди и возглавляет местную оппозицию.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение к Владимиру Зеленскому. Опальный политик призвал комика "уничтожить" Порошенко после избрания в президенты.